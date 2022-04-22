Япония вновь назвала Курилы «незаконно оккупированными»
09:05 22.04.2022 Источник: РБК
Министерство иностранных дел Японии в «Синей книге дипломатии» впервые за 19 лет обозначило «северные территории» (так Токио называет Южные Курилы) как «оккупированные», сообщает телеканал NHK.
«Синяя книга» публикуется ежегодно с 1957-го, ее обновленная версия была представлена 22 апреля на заседании кабинета министров.
Японский МИД осудил российскую военную операцию на Украине и заявил, что на этом фоне сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора. РБК
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