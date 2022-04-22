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Пожар в оборонном НИИ в Твери ликвидирован — источник

09:32 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные ликвидировали возгорание в Центральном научно-исследовательском институте Войск воздушно-космической обороны в Твери. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

«В 07:33 объявлена полная ликвидация пожара», — сказал собеседник агентства.

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