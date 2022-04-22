В Финляндии заявили, что страна в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО
10:05 22.04.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Финляндии пообещали в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Это произойдёт в течение нескольких недель, заявил зампред комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя.
На встрече со шведскими политиками депутат сказал, что в стране есть сильное большинство в общественном мнении, которое выступает за вхождение в альянс.
Ранее газета The Times сообщила, что Финляндия и Швеция предстоящим летом могут стать членами НАТО.
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