В Финляндии заявили, что страна в ближайшее время подаст заявку на вступление в НАТО

10:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Финляндии пообещали в ближайшее время подать заявку на вступление в НАТО. Это произойдёт в течение нескольких недель, заявил зампред комитета по иностранным делам парламента страны Эркки Туомиоя.

На встрече со шведскими политиками депутат сказал, что в стране есть сильное большинство в общественном мнении, которое выступает за вхождение в альянс.

Ранее газета The Times сообщила, что Финляндия и Швеция предстоящим летом могут стать членами НАТО.