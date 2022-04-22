ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя
11:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России в ходе специальной военной операции предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя, который готовили по заданию СБУ с использованием заминированного автомобиля. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности в ходе проведения специальной военной операции до демилитаризации и денацификации Украины на подконтрольной Вооруженным силам России территории пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы, осуществлявшей по заданию сотрудников СБУ подготовку теракта в отношении российского гуманитарного конвоя и военнослужащих Российской Федерации с использованием заминированного автомобиля», — отметили в ФСБ. В отношении задержанных членов диверсионно-террористической группы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 361 УК РФ (приготовление к акту международного терроризма).
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