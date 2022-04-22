США проходят через самый опасный период в своей истории, считает Трамп
11:32 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нынешнее время в истории Соединенных Штатов можно считать самым опасным за всю их историю. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления в четверг в штате Флорида.
«Сейчас настал самый опасный период в истории нашей страны <…>. Никогда раньше наш мир не был настолько беззащитен», — сказал он.
«Вооружения сегодня находятся на невиданном доселе уровне. Они есть у нас, но другие [страны] тоже ими обладают. <…> Раньше не было ничего подобного», — заявил Трамп.
Бывший хозяин Белого дома также отметил, что многие страны, в том числе Иран и Россия, больше не боятся США.
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