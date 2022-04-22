В России выявили 9 001 случай заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 001, до 18 119 862. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,05%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 480, до 17 451 090. Днем ранее в штабе сообщили о 14 182 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 195, до 374 563. Днем ранее было зафиксировано 197 смертей.