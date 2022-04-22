В Москве выявили 644 заразившихся коронавирусом за сутки
13:05 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 644 против 616 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 756 235 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 16 против 18 днем ранее, до 43 105.
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