ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против «навязанного мира» — Шольц

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия готова быть для Украины гарантом безопасности, но Украина должна сама быть в состоянии себя защищать в будущем и определять условия мира с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в пятницу в еженедельнике «Шпигель».

«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — сказал он.

По словам Шольца, в ситуации вокруг Украины «не может быть навязанного мира». Киевские власти сами должны формулировать условия для мира, никто не будет делать это за них, «это было бы неуместно», добавил канцлер.