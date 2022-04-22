ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против «навязанного мира» — Шольц
13:32 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия готова быть для Украины гарантом безопасности, но Украина должна сама быть в состоянии себя защищать в будущем и определять условия мира с Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью, которое опубликовано в пятницу в еженедельнике «Шпигель».
«Нужно перемирие, российские войска должны быть выведены. Нужно соглашение о мире, которое позволит Украине в будущем защищать себя. Мы будем оснащать Украину таким образом, чтобы ее безопасность была гарантирована. И мы доступны в качестве страны-гаранта», — сказал он.
По словам Шольца, в ситуации вокруг Украины «не может быть навязанного мира». Киевские власти сами должны формулировать условия для мира, никто не будет делать это за них, «это было бы неуместно», добавил канцлер.
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