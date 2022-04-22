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Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

14:00 22.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что вооруженные силы Украины якобы продолжают удерживать Мариуполь, и предложил ориентироваться на данные Минобороны РФ.

«В этих заявлениях нет доли правды. Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии министерства обороны и которую докладывал министр обороны [Сергей] Шойгу на встрече с президентом [Владимиром] Путиным», — сказал он журналистам в пятницу, отвечая на просьбу прокомментировать заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, который назвал дезинформацией доклад Шойгу президенту РФ о контроле над Мариуполем.

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