Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдается в рамках госпрограмм – Сбер
13:27 22.04.2022
По данным Сбера, основной вклад в рост ипотеки на строительство индивидуальных домов в I квартале этого года обеспечили программы с господдержкой: ипотека для семей с детьми, «Господдержка 2020» и «Дальневосточная ипотека». На их долю пришлось 73% от общего объема всей ипотеки на ИЖС. Для сравнения за аналогичный период прошлого года эта доля составляла 34%. Рост обусловлен расширением программ льготных ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).
Объем выдачи таких ипотечных кредитов к I кварталу прошлого года увеличился почти в пять раз в суммарном выражении. В январе-марте 2022 года было выдано ипотеки на ИЖС на 9,6 млрд руб., за аналогичный период прошлого года – на 2 млрд руб.
Наибольшей популярностью в Сбере пользуются кредиты на строительство частных домов по программе «Дальневосточная ипотека» (3 млрд руб.); ипотека для семей с детьми – сумма выдачи составляет 2,9 млрд руб.; программа «Господдержка 2020», по которой выдано кредитов на почти 1,2 млрд руб.
В связи с расширением льготных программ на ИЖС средний размер кредита увеличился на 60% – 3,8 млн руб. Учитывая выгодные ставки по программам с господдержкой россияне готовы выбирать и строить более ликвидные объекты большей площадью.
Средний размер первоначального взноса по программам кредитования ИЖС составляет 23,4% (1,2 млн руб.), при этом по условиям программы минимальный взнос – 15%. Средний возраст ипотечного заемщика молодеет и составляет 35 лет (36,5 лет в I квартале 2021 года). Интересно, что программой «Дальневосточной ипотеки» пользуются более молодые заемщики – в возрасте 31 год, семейную ипотеку берут в возрасте 34,5 года, а программа «Господдержка 2020» востребована в среднем в 39,5 года.
В настоящее время Сбер предлагает ипотеку на ИЖС в рамках базовой программы «Строительство жилого дома» и программ с господдержкой. По программе «Дальневосточная ипотека» ставка на такие кредиты составляет 2%, по «Ипотеке с господдержкой для семей с детьми» 6%. Строительство дома может вестись заемщиком как самостоятельно, так и с привлечением подрядчика – обязательное условие по госпрограммам. Кроме того, в Сбере можно подать заявку на индивидуальное строительство по двум документам. Актуальные условия и ставки – на сайте Домклик.
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