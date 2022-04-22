Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче данных иностранным спецслужбам
14:32 22.04.2022
Сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ, ранее задержанный в Луганской Народной Республике, признался в том, что передавал иностранным спецслужбам закрытые сведения военного характера, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщило в пятницу Министерство госбезопасности ЛНР.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР „Государственная измена“ в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного. Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Новости
- 15:32 22.04.2022
- Макрон заявил, что Франция поставит Украине САУ «Цезарь» — СМИ
- 15:12 22.04.2022
- Смена правительства в Пакистане не повлияет на проект «Пакистанский поток» с РФ — источник
- 15:00 22.04.2022
- Обвинения США в адрес КНР по Украине являются старомодным способом оклеветать Пекин — МИД
- 14:58 22.04.2022
- Андрей Воробьев, Татьяна Голикова и Сергей Кравцов презентовали программу «Профессионалитет»
- 14:12 22.04.2022
- В Польше беженцам с Украины предлагали участие в постановочных съемках о Буче — очевидец
- 14:00 22.04.2022
- Песков опроверг заявления Госдепа США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь
- 13:32 22.04.2022
- ФРГ готова быть гарантом для Украины, но против «навязанного мира» — Шольц
- 13:27 22.04.2022
- Больше 70% ипотеки на строительство индивидуальных домов выдается в рамках госпрограмм – Сбер
- 13:20 22.04.2022
- Алиев заявил, что Баку может отказаться признавать территориальную целостность Армении
- 13:05 22.04.2022
- В Москве выявили 644 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать