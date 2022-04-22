Задержанный в ЛНР сотрудник ОБСЕ признался в передаче данных иностранным спецслужбам

14:32

Сотрудник Мониторинговой миссии ОБСЕ, ранее задержанный в Луганской Народной Республике, признался в том, что передавал иностранным спецслужбам закрытые сведения военного характера, возбуждено дело о госизмене. Об этом сообщило в пятницу Министерство госбезопасности ЛНР.

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 335 УК ЛНР „Государственная измена“ в отношении жителя ЛНР из числа персонала Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Министерством государственной безопасности получены признательные показания задержанного. Установлено, что сотрудник ОБСЕ, Петров Михаил Юрьевич, действуя в ущерб безопасности Луганской Народной Республики, передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб», — говорится в сообщении на сайте ведомства.