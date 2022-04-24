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ТПП Германии: Эмбарго на газ из России было бы настоящей катастрофой

09:25 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Торгово-промышленная палата ФРГ (DIHK) выступает против введения эмбарго на российский газ, поскольку это стало бы для настоящей катастрофой для экономики Германии, учитывая огромную зависимость от поставок энергоносителей из РФ. Об этом заявил генеральный директор DIHK Мартин Ванслебен в интервью радиостанции «Дойчландфунк», опубликованном в воскресенье на ее сайте.

«Эмбарго на природный газ было бы настоящей катастрофой в нынешней ситуации. Это превзошло бы все [сложности], что мы испытали ранее. Сравнения с последствиями пандемии совершенно неверны <…>. Это будет намного сложнее», — отметил Ванслебен.

Он добавил, что с проблемами в случае эмбарго в первую очередь столкнутся химическая, сталелитейная и фармацевтическая промышленности, поскольку они активно используют газ.

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