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Во Франции начался второй тур голосования на выборах президента

09:40 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование во втором туре президентских выборов началось в воскресенье во Франции. На всей территории страны в 08:00 по парижскому времени (09:00 мск) открылись 70 тысяч избирательных участков.

В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов. В большинстве коммун Франции они смогут голосовать до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В таких крупнейших городах, как Париж, Лилль, Бордо, Марсель, Тулуза, голосование завершится на час позже — в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Французам предстоит выбрать между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур. Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен выдвинута партией «Национальное объединение».

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