Во Франции начался второй тур голосования на выборах президента
09:40 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В списках избирателей зарегистрированы 48,7 млн французов. В большинстве коммун Франции они смогут голосовать до 19:00 по местному времени (20:00 мск). В таких крупнейших городах, как Париж, Лилль, Бордо, Марсель, Тулуза, голосование завершится на час позже — в 20:00 по местному времени (21:00 мск).
Французам предстоит выбрать между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур. Президент Франции Эмманюэль Макрон, избранный на этот пост в 2017 году, баллотируется на второй срок при поддержке созданного им движения «Республика на марше». Его соперница, депутат парламента Марин Ле Пен выдвинута партией «Национальное объединение».
НОВОСТИ
- 10:00 24.04.2022
- Северная Корея намерена расширять и укреплять дружеские отношения с РФ
- 09:50 24.04.2022
- В центре Москвы появились плакаты о розыске Собчак, Оксимирона и Акунина
- 09:25 24.04.2022
- ТПП Германии: Эмбарго на газ из России было бы настоящей катастрофой
- 09:15 24.04.2022
- Санкции заставляют власти Британии открыть первую за 30 лет новую угольную шакхту
- 09:00 24.04.2022
- Синоптики предсказывают сильные перепады температур в Москве на слдедующей неделе
- 20:30 23.04.2022
- В Ереване свыше 15 тыс. человек вышли на факельное шествие в честь годовщины геноцида армян
- 20:20 23.04.2022
- Зеленский хочет закончить войну с РФ дипломатическим путем
- 19:50 23.04.2022
- В Польшу прибыли два тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США
- 19:40 23.04.2022
- На Украине готовятся военные провокации к Пасхе в храмах - РПЦ
- 18:50 23.04.2022
- Со стороны Украины вновь обстреляли КПП на границе в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать