Северная Корея намерена расширять и укреплять дружеские отношения с РФ
10:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Неизменная позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы расширять и развивать дружественные отношения, отношения сотрудничества с Россией, с нашим другом и соседом, во всех сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе исторического саммита РФ и КНДР», — привело агентство Рёнхап заявление внешнеполитического ведомства. Отмечается, что после встречи во Владивостоке двусторонние отношения вышли на новый уровень и стали развиваться еще активнее благодаря «особому вниманию лидеров двух стран».
Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в административном центре Приморского края 25 апреля 2019 года.
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