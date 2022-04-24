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НОВОСТИ

Северная Корея намерена расширять и укреплять дружеские отношения с РФ

10:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизменная позиция Пхеньяна в отношениях с Москвой состоит в том, чтобы расширять и углублять отношения с Россией по всем направлениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье министерством иностранных дел народной республики в преддверии очередной годовщины российско-корейского саммита во Владивостоке.

«Неизменная позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы расширять и развивать дружественные отношения, отношения сотрудничества с Россией, с нашим другом и соседом, во всех сферах в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе исторического саммита РФ и КНДР», — привело агентство Рёнхап заявление внешнеполитического ведомства. Отмечается, что после встречи во Владивостоке двусторонние отношения вышли на новый уровень и стали развиваться еще активнее благодаря «особому вниманию лидеров двух стран».

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились в административном центре Приморского края 25 апреля 2019 года.

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