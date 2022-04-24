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НОВОСТИ

Большинство жителей ФРГ считают, что канцлер Шольц плохо проявляет себя в контексте кризиса в Украине

10:50 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пятьдесят два процента жителей Германии считают, что канцлер Олаф Шольц плохо проявляет себя в контексте украинского кризиса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA по заказу газеты «Бильд ам зонтаг» и опубликованного в воскресенье.

35% респондентов придерживаются противоположного мнения и считают, что Шольц предпринимает правильные действия

В большей степени жители Германии довольны работой главы МИД Анналены Бербок — она пользуется поддержкой 47%. В опросе приняли участие 1 002 человека.

Шольц оказался под давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую летальное тяжелое вооружение.

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