Большинство жителей ФРГ считают, что канцлер Шольц плохо проявляет себя в контексте кризиса в Украине
10:50 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
35% респондентов придерживаются противоположного мнения и считают, что Шольц предпринимает правильные действия
В большей степени жители Германии довольны работой главы МИД Анналены Бербок — она пользуется поддержкой 47%. В опросе приняли участие 1 002 человека.
Шольц оказался под давлением из-за нежелания поставлять Украине напрямую летальное тяжелое вооружение.
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