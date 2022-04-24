В мире сделано более 11 млрд прививок прививок против COVID-19

11:10 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 млн 200 тыс. 543, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 217 тыс. 54 человека. Также в мире сделали 11 млрд 233 млн 846 тыс. 427 прививок против коронавируса.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.