В мире сделано более 11 млрд прививок прививок против COVID-19
11:10 24.04.2022 Источник: Интерфакс
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 217 тыс. 54 человека. Также в мире сделали 11 млрд 233 млн 846 тыс. 427 прививок против коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
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