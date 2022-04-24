В Ницце совершено нападение на католического священника прямо во время мессы

12:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католический священник и служительница храма Сен-Пьер-д`Арен в Ницце получили ножевые ранения во время воскресной мессы. Об этом сообщил телеканал Бэ-эф-эм со ссылкой на источник в полиции.

По его информации, жизни пострадавших не находятся под угрозой. Нападавшим оказался 31-летний француз. Он задержан полицией. По данным источника, правоохранители пока не считают это нападение террористическим актом.