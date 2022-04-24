Папа Римский поздравил патриарха Кирилла с Пасхой и призвал молиться друг за друга
11:45 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Воистину, смерть Христова стала началом новой жизни и освобождения от уз греха и поводом для нашей Пасхальной радости, открыв перед всеми людьми путь из тени мрака к свету царства Божия», — говорится в поздравлении Папы Римского.Папа Франциск призвал патриарха молиться друг за друга, чтобы «нести заслуживающее доверия свидетельство о евангельской вести о Воскресшем Христе».
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