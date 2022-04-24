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НОВОСТИ

Китай собирается вскоре приступить к созданию Международной научной лунной станции

13:00 24.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайское национальное космическое управление (CNSA) в текущем году приступает к четвертому этапу программы по исследованию Луны. Об этом в воскресенье заявил заместитель главы CNSA У Яньхуа.

«В текущем году официально начинается четвертый этап проведения инженерно-исследовательских работ по исследованию Луны», — приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как уточнил У Яньхуа, КНР вскоре отправит к естественному спутнику Земли автоматические станции «Чанъэ-6», «Чанъэ-7» и «Чанъэ-8». В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС).

«Космический зонд „Чанъэ-6“ будет направлен на обратную сторону Луны для сбора образцов. Сейчас обсуждается вопрос формирования группировки телекоммуникационных и навигационных лунных спутников», — добавил он.

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