В России стал недоступен популярный шахматный сайт Chess.com
13:30 24.04.2022 Источник: Интерфакс
Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля.
Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В данный момент сайт в России недоступен.
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