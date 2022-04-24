В России стал недоступен популярный шахматный сайт Chess.com

13:30 Источник: Интерфакс

В России стал недоступен один из самых популярных шахматных сайтов chess.com из-за блокировки Роскомнадзором (РКН) доступа к двум его страницам с информацией о ситуации на территории Украины.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля.

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В данный момент сайт в России недоступен.