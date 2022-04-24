Обучение в ВУЗах Афганистана талибы решили разделить по половому признаку

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пришедшее к власти в Афганистане радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) приняло решение о разделении обучения в вузах страны по половому признаку. Об этом говорится в специальном заявлении, обнародованном сформированным талибами министерством высшего образования.

«Студенты мужского и женского пола будут разделены и будут посещать лекции в разные дни недели», — указывается в постановлении ведомства, которое привел в воскресенье афганский телеканал «Ариана ньюс». По решению министерства, студенткам и студентам выделено по три дня в неделю для посещения занятий. «Девушки будут прослушивать лекции по понедельникам, средам и субботам, юноши — по вторникам, четвергам и воскресеньям», — отмечается в заявлении.