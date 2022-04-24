Генсек ООН встретится с президентом России в Кремле на следующей неделе
15:11 24.04.2022 Источник: Интерфакс
В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" был озвучен график президента РФ на будущую неделю. В частности, сообщается, что Путин в Кремле примет генерального секретаря ООН. "Речь пойдет о событиях на Украине и вокруг нее", - отмечается в программе.
Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине.
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