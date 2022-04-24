Генсек ООН встретится с президентом России в Кремле на следующей неделе

15:11 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, будут обсуждаться события на Украине.

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" был озвучен график президента РФ на будущую неделю. В частности, сообщается, что Путин в Кремле примет генерального секретаря ООН. "Речь пойдет о событиях на Украине и вокруг нее", - отмечается в программе.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации на Украине.