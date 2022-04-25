РФ направила США ноту с требованием прекратить поставки оружия на Украину — Антонов

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва направила Вашингтону ноту с требованием прекратить поставлять Киеву оружие, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу «Россия-24».

«800 миллионов долларов, на такую <…> [сумму] будут поставлены вооружения Киеву из Вашингтона. Это огромная цифра, она не способствует поиску дипломатического решения, урегулированию ситуации. Передавали ли мы ноту — да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», — сказал он.

Антонов отметил, что США «пытаются еще больше взвинтить ставки и обострить ситуацию». «Задача — не допустить того, как говорят [американские] сенаторы открыто, чтобы Россия твердо стояла на ногах, чтобы российские интересы уважались в мире, чтобы российский голос был слышен», — указал дипломат.