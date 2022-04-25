Российские банки готовятся к выпуску карт UnionPay - СМИ

10:05 Источник: Известия

Крупные кредитные организации продолжают подготовку к выпуску карт UnionPay, рассчитывая перейти к активной фазе к осени. Выпускать «пластик» UnionPay готовятся в Росбанке, «Ак Барс Банке», «Абсолют Банке» и банке «Хоум Кредит», сообщили «Известиям» их представители.

О планах начать выпуск карт UnionPay еще в начале марта заявили Росбанк, «Хоум Кредит» и ряд других крупнейших банков, однако процесс согласования еще не закончился. Сейчас карты китайской платежной системы оформляют в 10 российских кредитных организациях, среди них РСХБ, ГПБ, «Зенит», Почта Банк, «Солидарность», банк «Санкт-Петербург», ВБРР, Примсоцбанк, КБ «Приморье».