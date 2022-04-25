Общемировые военные расходы в 2021 году превысили $2 трлн
10:20 25.04.2022 Источник: РБК
Общемировые военные расходы в 2021 году достигли $2,113 трлн, рост составил 0,7% в реальном выражении, следует из данных Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).
В пятерку стран, которые потратили больше всего, вошли США, Китай, Индия, Великобритания и Россия, на них приходится 62% расходов.
Соединенные Штаты в прошлом году израсходовали на военные нужды $801 млрд, что на 1,4% меньше, чем годом ранее (3,5% ВВП в 2021 году). Траты КНР в 2021 году на вооруженные силы составили около $293 млрд — на 4,7% больше, чем в 2020 году, а Индия потратила $76,6 млрд (на 0,9% больше по сравнению с 2020 годом). В то же время Россия увеличила военные траты на 2,9% в 2021 году, до $65,9 млрд (4,1% ВВП).
Военные расходы Украины в прошлом году сократились до $5,9 млрд (3,2% ВВП). РБК
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