В Ставропольском крае предотвращен теракт на объекте транспорта

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ предотвратила в Ставропольском крае теракт на объекте транспорта, его готовил сторонник запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности на территории Ставропольского края предотвращен террористический акт. В результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Ставрополе вскрыта и пресечена деятельность сторонника запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство», планировавшего по указанию зарубежных эмиссаров совершение теракта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона», — отметили в ФСБ. Подозреваемый задержан при подготовке к реализации своего преступного замысла.