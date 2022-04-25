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НОВОСТИ

Поддержку РФ рядом стран объяснили колониальной историей

12:20 25.04.2022 Источник: Известия

Большая часть мира осталась нейтральной к России в контексте спецоперации по защите населения Донбасса в том числе потому, что заметили отголоски соперничества между Западом и Востоком, уверен обозреватель журнала Foreign Policy Говард Френч.

«Правительства стран, представляющих большинство населения Земли, не заняли никакой позиции в конфликте [вокруг Украины], который многим из них напоминает противостояние предыдущей эпохи между Востоком и Западом», — пишет он в материале от 19 апреля.

Френч вспоминает, как когда-то Лига Наций оказывала мощную поддержку западному империализму, предоставляя европейским странам полномочия захватывать контроль над огромными территориями под предлогом так называемых мандатов лиги.

«Чтобы навязать свою власть нескольким независимым африканским государствам, лига — по указанию Европы — бросила вызов самоуправлению в Либерии и Эфиопии <...>. Европейские державы жестоко навязывали принудительный труд своим африканским колониям, чтобы обеспечить высокие темпы производства желанного сырья, такого как каучук и хлопок», — напомнил Френч.

Помимо Китая и Индии, к антироссийскими санкциям не стала присоединяться, к примеру, Аргентина.  Известия

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