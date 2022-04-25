Парламент Украины не изменит статью конституции, закрепляющую стремление в НАТО — спикер
13:20 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховная рада Украины не изменит статью конституции, закрепляющую курс на вступление в НАТО, даже если страна получит гарантии безопасности от зарубежных государств. Об этом заявил председатель Рады Руслан Стефанчук в опубликованном в понедельник интервью изданию «Украинская правда».
Отвечая на вопрос о возможности изменения Конституции Украины в случае получения гарантий безопасности, спикер Рады сказал: «Зачем? Если мы получим гарантии, мы будем использовать эти гарантии. А то, что записано в конституции по НАТО, по ЕС, — это наше перспективное видение будущего».
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