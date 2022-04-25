ФСБ пресекла подготовку убийства известного российского тележурналиста — Путин
14:03 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов.
«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал глава государства, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.
[обновлено 14:08]
ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power („Национал-социализм/Белая сила, власть“) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — отметили в ФСБ. Они дают признательные показания.
«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — сказали в ФСБ.
В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика. «В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», — добавили в ФСБ.
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