ФСБ пресекла подготовку убийства известного российского тележурналиста — Путин

14:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил о пресечении деятельности террористической группы, которая готовила убийство одного из известных отечественных журналистов.

«Сегодня утром органами Федеральной службы безопасности пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов», — сказал глава государства, выступая в понедельник на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры.

[обновлено 14:08]

ФСБ России задержала группу неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.



«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом Российской Федерации задержана группа членов запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power („Национал-социализм/Белая сила, власть“) — граждан России, планировавших по заданию Службы безопасности Украины убийство общественного деятеля, известного журналиста Владимира Соловьева», — отметили в ФСБ. Они дают признательные показания.



«Члены преступной группы дают признательные показания о подготовке убийства В. Соловьева, после которого они планировали скрыться за рубежом», — сказали в ФСБ.



В ходе обысков по адресам проживания задержанных изъято самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика. «В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных», — добавили в ФСБ.





