Объявлены победители Национальной технологической олимпиады по ИИ

17:15

В Москве получили награды 17 призеров и семь победителей совместного профиля «Искусственный интеллект» Академии искусственного интеллекта для школьников и Национальной технологической олимпиады. Состязание проходило в партнерстве с благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Sber AI.

В олимпиаде участвовали более 7 тыс. учеников 7‒11-х классов из 80 регионов РФ и 13 государств. В финал пробились 99 школьников из 30 российских регионов России, а так же представители Азербайджана, Беларуси, Индии, Казахстана и Киргизии. На заключительном этапе участники решали предметные задачи по математике и информатике. Команды из двух человек разрабатывали алгоритм, позволяющий распознать рукописный текст в школьных тетрадях на русском и английском языках.

Победители состязания будут иметь преимущества при поступлении в ведущие вузы России, среди которых МГУ им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, Высшая школа экономики. В их правилах приема на 2022 год отмечено, что абитуриенты, продемонстрировавшие высокие результаты на олимпиаде, получат по 100 баллов по профильному предмету при поступлении на ряд высокотехнологичных специальностей. Также победителям вручили смарт-дисплеи SberPortal и экшен-камеры SJCAM SJ4000, а призерам - умные медиаколонки SberBox Time и фитнес-браслеты.

«Меня приятно удивили не только уровень подготовки ребят, но и их слаженная командная работа и взаимоподдержка, - говорит первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. - Убежден, что большинство участников не утратит своего интереса к искусственному интеллекту и совершит еще множество технологических прорывов. Победителям олимпиады мы предоставим возможность пройти в Сбере стажировку и будем рады, если они выберут банк и компании нашей экосистемы в качестве места будущей работы».

«Командные инженерные соревнования по профилю ʺИскусственный интеллектʺ Национальной технологической олимпиады прошли в третий раз, - отмечает проректор НИУ ВШЭ, глава рабочей группы НТИ «Кружковое движение»: Дмитрий Земцов. - В 2021/2022 учебном году он стал вторым по популярности среди всех предложенных направлений. За три года на профиле сложилась практика приглашения победителей и призеров на стажировки в экосистеме Сбера, уже есть успешные случаи трудоустройства».

Кроме того, пять команд, создавшие наилучшие алгоритмы распознавания рукописного текста, получили денежные сертификаты на образование номиналом от 250 000 до 650 000 рублей (общий призовой фонд — 4 млн рублей), ценные подарки и приглашение на стажировку в экосистеме Сбера по направлению «Машинное обучение». «Уверен, что результаты решения задачи олимпиады — распознавание рукописного текста в перспективе — смогут внести вклад в образовательный процесс, - говорит исполнительный директор Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Петр Положевец. - А наши участники станут специалистами, способными вывести на новый уровень AI-технологии в России».