Самолет Шольца облетел Россию через Северный полюс

11:00 Источник: Известия

Самолет Airbus A350 канцлера Германии Олафа Шольца, летевший из Японии, пересек Северный полюс, чтобы облететь воздушное пространство России. Об этом пишет агентство DPA.

Отмечается, что путь занял порядка 13,5 часа, при этом самолету пришлось преодолеть 12,3 тыс. км. В то же время полет через Китай и Россию сократил бы это время на 1 час 20 минут.

Как уточняет агентство, чтобы добраться до ФРГ, воздушное судно пересекло Аляску, после чего повернуло на запад и пролетело над Северным Ледовитым океаном и Финляндией.

При этом в материале указывается на то, что полеты через Северный полюс являются редкими, даже опытные пилоты стараются их избегать.

Также сообщается, что и в Германию самолет канцлера летел в обход России, он пролетел над Австрией, Венгрией, Румынией, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Южной Кореей. Тогда время полета увеличилось на два часа. Известия