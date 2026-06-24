Средства ПВО за ночь сбили 323 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей 323 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 323 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.