Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается
12:41 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее словам, Киев «не отказался и не отложил» намерение присоединиться к альянсу. При этом политик подвергла критике нерешительность НАТО в отношении Украины.
«Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — уточнила Стефанишина, выразив мнение, что президент страны Владимир Зеленский имеет «полное право на критику».26 апреля министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу «Фокс ньюс» заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается.
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