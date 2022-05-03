Отказываться от вступления в НАТО Украина не собирается

12:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины не отказались от своего намерения присоединиться к НАТО. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции страны Ольга Стефанишина в опубликованном во вторник интервью испанской газете «Паис».

По ее словам, Киев «не отказался и не отложил» намерение присоединиться к альянсу. При этом политик подвергла критике нерешительность НАТО в отношении Украины.

«Сообщения НАТО по Украине были немного разочаровывающими, и, конечно, мы ожидали большего», — уточнила Стефанишина, выразив мнение, что президент страны Владимир Зеленский имеет «полное право на критику».

26 апреля министр обороны США Ллойд Остин в интервью телеканалу «Фокс ньюс» заявил, что вопрос о вступлении Украины в НАТО в настоящее время не рассматривается.