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США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР

09:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские власти путем умышленно спровоцированных геополитических конфликтов и манипуляций с долларом пытаются спасти собственную экономику, стремясь увеличить приток капитала в США и уменьшить государственный долг перед другими странами. Такую точку зрения высказал в пятницу директор Института финансов и ценных бумаг при Уханьском университете науки и технологий Дун Дэнсинь.

«Тем самым правительство Соединенных Штатов пытается „снять урожай“ с других стран, лишая их благосостояния», — приводит его слова китайская газета «Глобал таймс».

Как уточнил эксперт, за счет манипуляций с базовой процентной ставкой власти США могут «получать ресурсы и материальные блага, а также уменьшать размер выплат долга, который деноминирован в американской валюте». Кроме того, Вашингтон «уже привык использовать гегемонию доллара в качестве оружия для извлечения выгоды из прочих ведущих экономик мира».



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