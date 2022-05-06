ЕС стоит отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан - МИД РФ

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона призывает Евросоюз отказаться от неоколониальных замашек и впредь придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам региона Западных Балкан. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге в пятницу.



Дипломат обратил внимание на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером непризнанного Косова Альбином Курти, где он указал, что «Западные Балканы принадлежат Европе» и должны в будущем войти в ЕС.



«Подобные ни к чему не обязывающие заявления еэсовцы делают для того, чтобы приободрить западнобалканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса их сближения с Евросоюзом, — отметил Зайцев — Прискорбно другое: Германия, как и ряд других еэсовских стран, похоже, основательно подзабывших уроки истории, продолжают воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов и, не скрывая, относятся [к ним] как к своему заднему двору. При этом лицемерно обвиняют Россию в попытках установления зон влияния в Европе».



По словам представителя МИД, Москва неоднократно отмечала «пагубную практику», когда евроинтеграционные устремления стран региона используются для «неприкрытого шантажа, недобросовестной конкуренции и выдавливания инвестиций» стран вне Евросоюза, которые вносят реальный вклад в социально-экономический рост и стабильность Западных Балкан. «Под предлогом следования политической линии Брюсселя, балканцев принуждают поддерживать антироссийские санкции, ставят их перед искусственным выбором: или с Евросоюзом, или с Россией», — констатировал он.



