0
0
129
НОВОСТИ

ЕС стоит отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан - МИД РФ

12:35 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская сторона призывает Евросоюз отказаться от неоколониальных замашек и впредь придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам региона Западных Балкан. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев на брифинге в пятницу.

Дипломат обратил внимание на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером непризнанного Косова Альбином Курти, где он указал, что «Западные Балканы принадлежат Европе» и должны в будущем войти в ЕС.

«Подобные ни к чему не обязывающие заявления еэсовцы делают для того, чтобы приободрить западнобалканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса их сближения с Евросоюзом, — отметил Зайцев — Прискорбно другое: Германия, как и ряд других еэсовских стран, похоже, основательно подзабывших уроки истории, продолжают воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов и, не скрывая, относятся [к ним] как к своему заднему двору. При этом лицемерно обвиняют Россию в попытках установления зон влияния в Европе».

По словам представителя МИД, Москва неоднократно отмечала «пагубную практику», когда евроинтеграционные устремления стран региона используются для «неприкрытого шантажа, недобросовестной конкуренции и выдавливания инвестиций» стран вне Евросоюза, которые вносят реальный вклад в социально-экономический рост и стабильность Западных Балкан. «Под предлогом следования политической линии Брюсселя, балканцев принуждают поддерживать антироссийские санкции, ставят их перед искусственным выбором: или с Евросоюзом, или с Россией», — констатировал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:15 06.05.2022
Почти 20 тысяч предпринимателей воспользовались отраслевым решением СберБизнес.Недвижимость
0
57
12:45 06.05.2022
За сутки Украину покинули более 49 тыс. беженцев - ООН
0
119
12:25 06.05.2022
В июне Япония уже будет готова принимать иностранных туристов
0
167
11:24 06.05.2022
Андрей Воробьев: В рамках акции «Доброе дело» на Донбасс отправлена крупная партия лекарств из Подмосковья
0
225
10:40 06.05.2022
По факту обнаружения в Херсонской области тела со следами пыток СК РФ возбудил дело
0
311
10:30 06.05.2022
Через 9 месяцев будет введено эмбарго на российскую нефть - еврокомиссар
0
329
09:45 06.05.2022
В подмосковном Серпухове пройдут праздничные мероприятия «Ценим. Помним. Благодарим»
0
319
09:40 06.05.2022
США пытается спасти свою экономику путем конфликтов и манипуляций с долларом - эксперт КНР
0
425
09:30 06.05.2022
В Австралии начали первые клинические испытания нового препарата от деменции
0
393
09:20 06.05.2022
Евросоюз придется покинуть странам, желающим сохранить свой суверенитет, считает Володин
0
393

Возврат к списку