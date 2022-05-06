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Территориальной целостности Украины может угрожать враждебная риторика Польши - Песков

13:40 06.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на возможную угрозу для территориальной целостности Украины со стороны Польши.

«То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты», — заявил он журналистам в пятницу.

Представитель Кремля напомнил, что недавно заявление на эту тему делала российская Служба внешней разведки, добавив, что «это очевидный факт».

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