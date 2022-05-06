Квартира в Геленджике и автомобиль Lada: Портал DA подвел итоги банкротных торгов 2021 года

15:40

Аналитики Портала DA (маркетплейс Сбера для реализации активов) проанализировали все торги в процедурах банкротства физических и юридических лиц в России в 2021 году и пришли к следующим выводам.

Доля состоявшихся торгов в прошлом году составила 27%: в рамках процедуры банкротства залоговые кредиторы удовлетворили 23% заявленных ими требований, незалоговые – лишь 2-4%. Одной из причин столь низкого возврата является отсутствие конкуренции на торгах. Так, в банкротстве компаний на первых и вторых торгах было реализовано всего 29% имущества, а в 50% случаев побеждал единственный пришедший на торги участник.

Тем не менее ряд активов вызывал высокий интерес со стороны покупателей: цены на автомобили и квартиры росли в прошлом году не только в автосалонах и у застройщиков. Средние дисконты на торгах в процедурах банкротства сократились (в сравнении с 2020 годом) на 22 п.п. в сегменте транспортных средств и на 18 п.п. – в сегменте квартир. А самым популярным лотом в рамках процедуры банкротства юрлица оказалась квартира в Геленджике площадью 42,1 кв. м. Число претендентов на покупку недвижимости в теплых краях достигло 295 человек. В ходе торгов квартира подорожала более чем в три раза относительно первоначальной стоимости.

Еще одним самым популярным лотом, на этот раз в рамках реализации имущества банкрота-физлица, стали акции «Газпрома», приобрести которые хотели 97 человек. По стоимости сделки самой крупной в сегменте юрлиц стала продажа промышленного комплекса за 111 млрд руб., а в сегменте физлиц продажа земельных участков в Рязанской области – за 285 млн руб.

Топ самых продаваемых автомобилей в рамках реализации имущества должников возглавил отечественный бренд Lada (14% от общего количества продаж), второе и третье место поделили Hyudai и Toyota (по 9%).

Средняя длительность торгов в 2021 году в банкротстве граждан составила пять месяцев, в банкротстве юридических лиц – семь месяцев. Завершившаяся в прошлом году реализация производственного комплекса в городе Иваново оказалась самой долгой процедурой прошлого года и длилась семь лет.

При этом банкротству «все возрасты покорны»: в прошлом году самым пожилым банкротом стала 86-летняя жительница из Казани, а самым молодым – 20-летняя жительница Раменского.

«Институт банкротства в России развивается, и все больше и больше граждан и компаний обращают внимание на торги, которые проводятся в таких процедурах, – отметил начальник Управления принудительного взыскания и банкротства Сбербанка Евгений Акимов. – Это вполне объяснимо. Процедура прозрачна, технологична, а цена зачастую весьма привлекательна. И самое главное: покупая актив через банкротные торги, можно быть уверенным, что он юридически чист – нет никаких обременений и притязаний кого бы то ни было».

«Мы со своей стороны также прикладываем максимум усилий, чтобы обеспечить конкуренцию на торгах: все наши залоговые активы и активы еще 30 банков размещены на Портале DA, где можно найти подробную информацию о них, получить консультацию о любом объекте и даже поручить нашим специалистам купить имущество, если самому поучаствовать в торгах не получается», – добавил Евгений Акимов.