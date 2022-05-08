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НОВОСТИ

Украина и Запад не примут навязанный со стороны РФ мир - Шольц

19:40 08.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и ее партнеры на Западе не примут условия окончания конфликта, если они будут навязаны киевским властям со стороны РФ. Об этом заявил в воскресенье канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с телевизионным обращением.

«Но не должно быть диктата мира со стороны России. Его не примут украинцы, и мы тоже не примем», — сказал он. По словам Шольца, он не знает, сколько еще продлятся боевые действия на Украине. При этом канцлер заявил, что «Украина выстоит»

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