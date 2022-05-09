В Вуппертале на митинге в главу МИД ФРГ бросили яйцо - агентство
10:20 09.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как отметили в правоохранительных органах, оно не попало в цель. При этом указывается, что полиция записала личные данные нарушителя порядка и возбудила уголовное дело. После того как в сторону Бербок было брошено яйцо, сотрудники службы безопасности выбежали на сцену, чтобы защитить министра. Затем политик продолжила свое выступление.
Федеральное правительство, как пишет ДПА, подверглось критике со стороны борцов за мир и других слоев населения за поддержку поставок тяжелых вооружений из Германии на Украину. «Зеленые» на протяжении десятилетий выступали против поставок оружия в кризисные регионы. Однако нынешние события на Украине заставили ведущих представителей этой партии пересмотреть свои взгляды.
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