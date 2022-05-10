Псаки, фактически, ушла от ответа на вопрос об условиях и сроках прекращения санкций против России
09:15 10.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не буду отсюда вести переговоры относительно этого», — сказал она, отвечая на вопрос о том, достаточно ли было бы договоренностей между Москвой и Киевом для снятия антироссийских санкций. «Мы знаем, что для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров. И мы выступаем в поддержку этого. Но наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — добавила Псаки.
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