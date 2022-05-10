Псаки, фактически, ушла от ответа на вопрос об условиях и сроках прекращения санкций против России

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США исходит из того, что для урегулирования на Украине требуются дипломатические договоренности, вместе с тем Вашингтон не готов уточнить, при каких условиях будут отменены рестрикции против России. Такую позицию изложила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не буду отсюда вести переговоры относительно этого», — сказал она, отвечая на вопрос о том, достаточно ли было бы договоренностей между Москвой и Киевом для снятия антироссийских санкций. «Мы знаем, что для прекращения этого потребуется процесс дипломатических переговоров. И мы выступаем в поддержку этого. Но наша роль состоит в том, чтобы продолжать укреплять позиции Украины будто то военная помощь, экономическая, гуманитарная, продолжать укреплять единство в мире. И мы не станем забегать вперед», — добавила Псаки.