ЕС может компенсировать Венгрии затраты на отказ от российской нефти - Politico

10:00 Источник: РБК

ЕС может предоставить компенсацию Венгрии, пытаясь заручиться поддержкой премьер-министра страны Виктора Орбана в введении шестого пакета санкций, включающего эмбарго на российскую нефть, пишет издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников. Будапешт может получить деньги в рамках новой энергетической стратегии Евросоюза, которая должна быть сформулирована на следующей неделе.

Ранее Брюссель предложил дать Венгрии и Словакии отсрочку до конца 2024 года для отказа от российских поставок. Однако Венгрия заявила, что ей нужно больше времени, чтобы уменьшить зависимость от российских энергоресурсов. По словам европейских чиновников, чтобы не растягивать сроки, в Евросоюзе не исключают, что могут ей заплатить, отмечает издание. РБК