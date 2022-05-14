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Многие президенты могут пропустить саммит Америк - NYT

09:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный отказ президентов Мексики и Бразилии посетить саммит Америк в Лос-Анджелесе станет "унизительным ударом" для американского лидера Джо Байдена. С такой оценкой выступила газета The New York Times.

"Все большее число глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна, включая президентов двух самых крупных стран в регионе - Мексики и Бразилии, могут не явиться [на саммит], угрожая нанести унизительный удар по Белому дому", - пишет издание.

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его участие в саммите Америк зависит от того, будут ли приглашены туда все страны региона. Как пишет газета, его позицию поддержали главы Боливии и Гондураса, а также группы карибских государств. Кроме того, по данным источников The New York Times, пропустить саммит в США может и бразильский лидер Жаир Болсонару.

В конце апреля помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что представители правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на встречу в верхах, которая пройдет в Лос-Анджелесе 6-10 июня. После этого Лопес Обрадор в ходе телефонных переговоров с Байденом призвал его позвать все страны региона на предстоящее мероприятие. На регулярном брифинге 10 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что "приглашения еще не рассылались".

Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. Первый форум такого рода состоялся в декабре 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США.

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