Многие президенты могут пропустить саммит Америк - NYT
09:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможный отказ президентов Мексики и Бразилии посетить саммит Америк в Лос-Анджелесе станет "унизительным ударом" для американского лидера Джо Байдена. С такой оценкой выступила газета The New York Times.
"Все большее число глав государств Латинской Америки и Карибского бассейна, включая президентов двух самых крупных стран в регионе - Мексики и Бразилии, могут не явиться [на саммит], угрожая нанести унизительный удар по Белому дому", - пишет издание.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его участие в саммите Америк зависит от того, будут ли приглашены туда все страны региона. Как пишет газета, его позицию поддержали главы Боливии и Гондураса, а также группы карибских государств. Кроме того, по данным источников The New York Times, пропустить саммит в США может и бразильский лидер Жаир Болсонару.
В конце апреля помощник госсекретаря США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил журналистам, что представители правительств Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, скорее всего, не будут приглашены на встречу в верхах, которая пройдет в Лос-Анджелесе 6-10 июня. После этого Лопес Обрадор в ходе телефонных переговоров с Байденом призвал его позвать все страны региона на предстоящее мероприятие. На регулярном брифинге 10 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что "приглашения еще не рассылались".
Саммиты Америк - встречи глав государств и правительств стран Западного полушария. Они проходят раз в несколько лет под эгидой Организации американских государств, объединяющей более 30 участников. Первый форум такого рода состоялся в декабре 1994 года в Майами по инициативе Билла Клинтона, который тогда был президентом США.
НОВОСТИ
- 10:00 14.05.2022
- Индия запретила экспорт пшеницы
- 09:00 14.05.2022
- В КНР выразили усомнились в уместности членства США в СБ ООН
- 08:50 14.05.2022
- Ким Чен Ын назвал вспышку COVID-19 в КНДР «великим потрясением»
- 08:40 14.05.2022
- Байден считает, что на саммите США - АСЕАН стороны запускают новую эру в своих отношениях
- 08:30 14.05.2022
- Министр обороны Украины заявил, что численность армии должна возрасти до 1 млн человек
- 20:40 13.05.2022
- Референдум о присоединении Южной Осетии к РФ пройдет 17 июля - Указ
- 20:07 13.05.2022
- "Союзмолоко" оценило риски, связанные с логистикой и поставкой импортозависимых товаров
- 19:22 13.05.2022
- В апреле 2022 годя цены на стройматериалы в РФ выросли почти на треть
- 18:46 13.05.2022
- Темой переговоров министров обороны РФ и США стала ситуация на Украине и другие вопросы безопасности
- 18:30 13.05.2022
- Впервые с 18 февраля прошли телефонные переговоры министров обороны РФ и США
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать