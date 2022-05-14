Путин счел неуважением к России пренебрежение Запада к его Мюнхенской речи - The Hill
10:30 14.05.2022 Источник: Известия
Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Об этом пишет обозреватель газеты The Hill.
В издании напомнили, что еще 15 лет назад российский лидер настаивал на приверженности идее многополярного мира. На Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО.
«Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — отметил журналист.
Также автор статьи выразил мнение, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы. Известия
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