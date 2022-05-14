Путин счел неуважением к России пренебрежение Запада к его Мюнхенской речи - The Hill

10:30 Источник: Известия

Запад допустил ошибку и проигнорировал основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году. Об этом пишет обозреватель газеты The Hill.

В издании напомнили, что еще 15 лет назад российский лидер настаивал на приверженности идее многополярного мира. На Мюнхенской конференции по безопасности он выступил с гневной тирадой в отношении США в качестве «единственного полюса силы» и против расширения НАТО.

«Участников заседания шокировала энергичность нападок Путина, но в целом они отмахнулись от них. Это было ошибкой», — отметил журналист.

Также автор статьи выразил мнение, что президент России посчитал неуважительной реакцию западных лидеров на его тезисы. Известия