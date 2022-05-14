Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию — компания Fingrid
14:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — прекратила в субботу поставки электроэнергии в Финляндию. Об этом сообщил операционный менеджер финской электросетевой компании Fingrid Тимо Кауконен агентству Франс Пресс (АФП). Согласно распространенной ранее информации RAO Nordic Oy, остановка поставок обусловлена неоплатой поставленной электроэнергии.
По словам Кауконена, поставки электроэнергии из России в Финляндию «в настоящее время равны нулю», и такое наблюдается с полуночи (21:00 по Гринвичу), как и было объявлено».
Учитывая сложившуюся ситуацию, в Fingrid выразили уверенность, что «серьезных проблем не возникнет». Поставки из РФ на 10% удовлетворяли потребности североевропейской страны в электроэнергии. Недостаток будет компенсирован за счет поставок из Швеции и увеличения собственного производства. Ожидается, что Финляндия достигнет самообеспечения электроэнергией в 2023 году.
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