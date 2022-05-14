Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявили в Анкаре

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Анкара не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но настаивает на том, чтобы остальные члены альянса учитывали озабоченность Турции в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«Мы не закрываем двери. Однако мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции. Ясно то, что они должны сделать: они должны прекратить позволять представителям РПК (Рабочая партия Курдистана, признана Анкарой террористической организацией — прим. ТАСС) вести свою деятельность, покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формам присутствия <…> в этих странах», — приводит слова представителя Тайипа Эрдогана агентство Рейтер.