Турция не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявили в Анкаре
18:30 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Анкара не закрывает двери для вступления Швеции и Финляндии в НАТО, но настаивает на том, чтобы остальные члены альянса учитывали озабоченность Турции в сфере национальной безопасности. Об этом сообщил в субботу официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«Мы не закрываем двери. Однако мы, по сути, поднимаем этот вопрос как вопрос национальной безопасности Турции. Ясно то, что они должны сделать: они должны прекратить позволять представителям РПК (Рабочая партия Курдистана, признана Анкарой террористической организацией — прим. ТАСС) вести свою деятельность, покончить с существованием организаций, отдельных лиц и другими формам присутствия <…> в этих странах», — приводит слова представителя Тайипа Эрдогана агентство Рейтер.
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