В РФ ограничен доступ к сайтам USA.one и Germania.one - реестр Роскомнадзора

13:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доступ к сайтам новостных порталов на русском языке USA.one и Germania.one ограничен, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете.



Доступ был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. Роскомнадзор организует ограничение доступа к такой информации на основании требования генерального прокурора РФ или его заместителей.



Согласно данным реестра, под блокировку попала и эстонская версия новостного портала Delfi. В сеть прибалтийских новостных порталов Delfi также входят литовская и латвийская версии. Доступ к ним был ограничен ранее.



