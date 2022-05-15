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В Курганской области локализованы все природные пожары - МЧС

14:45 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все пять природных пожаров в трех муниципальных округах Курганской области локализованы, обстановка стабильная. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По состоянию на 15 мая, на территории региона действуют пять лесных пожаров в Кетовском, Юргамышском и Шумихинском муниципальных округах, все они локализованы», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что авиация ведомства и наземная группировка ведомства продолжают работы до полной ликвидации пожаров. В частности, проводится проливка лесного массива, тушение тлеющих торфяников, окапывание и дотушивание горящих элементов. «Все очаги находятся на внушительном расстоянии от населенных пунктов. Угроза распространения огня отсутствует. Обстановка стабилизирована», — добавили в ведомстве.

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