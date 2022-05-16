В Польше призвали к демилитаризации Калининграда

09:20 Источник: Lenta.ru

Экс-замглавы Минобороны Польши, военный эксперт Ромуальд Шереметьев призвал демилитаризовать и переименовать российский Калининград. Его слова приводит издание DoRzeczy.

По словам военного эксперта, демилитаризацию и переименование города необходимо осуществить, если к НАТО присоединятся Финляндия и Швеция. Он высказал мнение, что это укрепит восточный фланг альянса, так как обе страны имеют «приличные армии». «Более того, в такой системе Балтийское море станет морем НАТО», — добавил он.

Позже заявление Шереметьева прокомментировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Он предположил, что в Польше идет «война за политическое наследие Качиньского». «И там, по-моему, такое соревнование между президентом Дудой, премьер-министром Моравецким и всякими другими отставными генералами», — отметил он. По мнению Алиханова, риторика Варшавы может поменяться, как только страна ощутит на себе отсутствие российского газа, угля и других тактически необходимых товаров. Lenta.Ru

