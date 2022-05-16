Андрей Воробьев: Цель «Новой экономики Подмосковья» – обеспечить максимальное содействие приходу новых инвесторов
14:27 16.05.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Мы видим, что в малом бизнесе у нас 400 с лишним тысяч компаний и предприятий заняты. И самые устойчивые из них – те, кто работают по франшизе. Это направление нужно дальше сопровождать и оказывать максимальное внимание, разъяснять, проводить обучение тех, кто хочет заняться малым бизнесом», – сказал Андрей Воробьёв.
Губернатор также сообщил, что в регионе создадут специальную цифровую платформу для вовлечения в оборот заброшенного имущества. Речь идет о неиспользуемых земельных участках и брошенных ветхих зданиях.
«Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, и которые мы должны активно вовлекать в оборот», – сказал глава региона.
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