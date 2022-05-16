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Андрей Воробьев: Цель «Новой экономики Подмосковья» – обеспечить максимальное содействие приходу новых инвесторов

14:27 16.05.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
На совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дополнительных импульсах развития экономики Подмосковья. Как отметил Андрей Воробьёв, цель «Новой экономики Подмосковья» – обеспечить максимальное содействие приходу новых инвесторов, а также работе и малого и среднего бизнеса, наладить максимально тесное взаимодействие по проектам импортозамещения. Ранее принятые меры поддержки уже дали результат, но нужно продолжать работу в этом направлении и обратить внимание на компании, работающие по франшизе.

«Мы видим, что в малом бизнесе у нас 400 с лишним тысяч компаний и предприятий заняты. И самые устойчивые из них – те, кто работают по франшизе. Это направление нужно дальше сопровождать и оказывать максимальное внимание, разъяснять, проводить обучение тех, кто хочет заняться малым бизнесом», – сказал Андрей Воробьёв.

Губернатор также сообщил, что в регионе создадут специальную цифровую платформу для вовлечения в оборот заброшенного имущества. Речь идет о неиспользуемых земельных участках и брошенных ветхих зданиях.

«Это объекты или земля, которые находятся в федеральной, региональной или муниципальной собственности, и которые мы должны активно вовлекать в оборот», – сказал глава региона.

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