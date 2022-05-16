Андрей Воробьев: Власти Подмосковья поддержат сеть McDonald's под управлением партнеров из РФ
15:55 16.05.2022
|Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Какой бы не был бренд и новый владелец, для нас Макдональдс – это в первую очередь наши люди, сотрудники компании – почти 10 тыс. человек работает в Московской области. У нас больше всего ресторанов в стране – порядка 140, много поставщиков, которые, привыкли работать по самым высоким стандартам и могут обеспечить бесперебойные поставки продуктов в эту сеть. Уверен – на качестве это никак не отразится. Когда она запустится – мы окажем всяческую поддержку, чтобы работа как можно скорее стабилизировалась и стало возможно дальнейшее развитие и расширение. Я думаю, эта новость обрадует как многочисленных сотрудников, так и клиентов ресторанов быстрого питания. Знаем и приветствуем, что менеджмент компании остается на местах, что компания договорилась о передаче бизнеса с одним из своих российских партнеров, что все рабочие места в России (62 000 сотрудников в 62 регионах) будут сохранены», – сказал губернатор.
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